Compensația pentru Manager de Proiect in Canada la CGI variază de la CA$93.6K pe year pentru Project Manager la CA$113K pe year pentru Senior Project Manager. Pachetul median de compensație pe year in Canada totalizează CA$98.7K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la CGI. Ultima actualizare: 12/6/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Project Manager
$68.1K
$65.3K
$1.9K
$934
Senior Project Manager
$81.9K
$80.5K
$816
$556
Lead Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
