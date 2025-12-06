Director de Companii
CGI
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Consultant în Management

  • Toate salariile Consultant în Management

CGI Consultant în Management Salarii

Pachetul median de compensație pentru Consultant în Management in Canada la CGI totalizează CA$90.5K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la CGI. Ultima actualizare: 12/6/2025

Pachetul Median
company icon
CGI
Management Consultant
Toronto, ON, Canada
Total pe an
$65.8K
Nivel
L2
Salariu de bază
$65.8K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
3 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la CGI?
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Consultant în Management oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Consultant în Management la CGI in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$176,592. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la CGI pentru rolul de Consultant în Management in Canada este CA$94,537.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru CGI

Companii Similare

  • Cognizant
  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • CSG
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/management-consultant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.