Compensația pentru Analist de Afaceri in United States la CGI variază de la $64.7K pe year pentru Associate Business Analyst la $128K pe year pentru Lead Business Analyst. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $90.5K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la CGI. Ultima actualizare: 12/5/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Business Analyst
$64.7K
$64.7K
$0
$0
Business Analyst
$91.9K
$91.2K
$0
$700
Senior Business Analyst
$90.7K
$90.7K
$0
$0
Lead Business Analyst
$128K
$127K
$1.7K
$0
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
