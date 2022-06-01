CGG Salarii

Intervalul salarial CGG variază de la $65,631 în compensație totală anuală pentru Specialist în Științe de Date la capătul de jos la $99,735 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai CGG . Ultima actualizare: 8/17/2025