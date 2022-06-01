CGG Salarii

Directorul Companiilor
CGG
Intervalul salarial CGG variază de la $65,631 în compensație totală anuală pentru Specialist în Științe de Date la capătul de jos la $99,735 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai CGG. Ultima actualizare: 8/17/2025

$160K

Inginer de Software
Median $68.3K
Analist de Date
$86.6K
Specialist în Științe de Date
$65.6K

Inginer Geolog
$69.7K
Manager de Inginerie Software
$99.7K
The highest paying role reported at CGG is Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $99,735. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CGG is $69,650.

