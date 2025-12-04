Director de Companii
CEVA
Pachetul median de compensație pentru Inginer Hardware in Israel la CEVA totalizează ₪581K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la CEVA. Ultima actualizare: 12/4/2025

Pachetul Median
company icon
CEVA
SOC Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Total pe an
$173K
Nivel
L3
Salariu de bază
$131K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$21.3K
Ani în companie
1 An
Ani experiență
6 Ani
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Hardware la CEVA in Israel ajunge la o compensație totală anuală de ₪793,240. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la CEVA pentru rolul de Inginer Hardware in Israel este ₪579,400.

