Compensația totală medie pentru Tehnolog Informații (IT) la Certn variază de la CA$141K la CA$200K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Certn. Ultima actualizare: 12/4/2025

Compensația Totală Medie

$116K - $132K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
$102K$116K$132K$145K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Certn, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Tehnolog Informații (IT) la Certn ajunge la o compensație totală anuală de CA$200,306. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Certn pentru rolul de Tehnolog Informații (IT) este CA$140,893.

Alte Resurse

