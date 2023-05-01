Directorul Companiilor
Certn Salarii

Intervalul salarial Certn variază de la $60,581 în compensație totală anuală pentru Resurse Umane la capătul de jos la $123,533 pentru Tehnolog IT la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Certn. Ultima actualizare: 8/17/2025

$160K

Inginer de Software
Median $91.5K
Resurse Umane
$60.6K
Tehnolog IT
$124K

Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Certn, Granturi de acțiuni/equity sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Certn is Tehnolog IT at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $123,533. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Certn is $91,493.

