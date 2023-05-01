Certn Salarii

Intervalul salarial Certn variază de la $60,581 în compensație totală anuală pentru Resurse Umane la capătul de jos la $123,533 pentru Tehnolog IT la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Certn . Ultima actualizare: 8/17/2025