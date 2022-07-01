CertiK Salarii

Intervalul salarial CertiK variază de la $102,000 în compensație totală anuală pentru Specialist în Științe de Date la capătul de jos la $653,250 pentru Manager de Proiect la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai CertiK . Ultima actualizare: 8/17/2025