Directorul Companiilor
CertiK
CertiK Salarii

Intervalul salarial CertiK variază de la $102,000 în compensație totală anuală pentru Specialist în Științe de Date la capătul de jos la $653,250 pentru Manager de Proiect la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai CertiK. Ultima actualizare: 8/17/2025

$160K

Inginer de Software
Median $160K

Inginer de software full-stack

Specialist în Științe de Date
Median $102K
Manager de Științe de Date
$209K

Designer de Produs
$146K
Manager de Produs
$219K
Manager de Proiect
$653K
Analist de Securitate Cibernetică
$175K
Manager de Inginerie Software
$624K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la CertiK este Manager de Proiect at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $653,250. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la CertiK este $192,035.

