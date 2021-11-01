Directorul Companiilor
Certify
Certify Salarii

Intervalul salarial Certify variază de la $51,618 în compensație totală anuală pentru Operațiuni de Servicii pentru Clienți la capătul de jos la $252,461 pentru Vânzări la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Certify. Ultima actualizare: 8/17/2025

$160K

Inginer de Software
Median $97.7K
Manager de Produs
Median $170K
Analist de Afaceri
$121K

Servicii pentru Clienți
$51.7K
Operațiuni de Servicii pentru Clienți
$51.6K
Specialist în Științe de Date
$159K
Operațiuni de Marketing
$99.5K
Designer de Produs
$106K
Vânzări
$252K
Manager de Inginerie Software
$226K
Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Certify is Vânzări at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $252,461. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Certify is $113,063.

