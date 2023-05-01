Certa Salarii

Intervalul salarial Certa variază de la $17,488 în compensație totală anuală pentru Manager de Inginerie Software la capătul de jos la $144,720 pentru Manager de Proiect la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Certa . Ultima actualizare: 8/17/2025