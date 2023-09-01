CERN Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial CERN variază de la $47,822 în compensație totală anuală pentru Asistent Administrativ la capătul de jos la $114,875 pentru Inginer de Hardware la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai CERN. Ultima actualizare: 8/17/2025

$160K

Inginer de Software
Median $89.1K

Inginer de software full-stack

Inginer de software backend

Cercetător științific

Specialist în Științe de Date
Median $76.6K
Asistent Administrativ
$47.8K

Inginer de Hardware
$115K
Tehnolog IT
$92.2K
Inginer Mecanic
$83.3K
Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at CERN is Inginer de Hardware at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $114,875. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CERN is $86,165.

