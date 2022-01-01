Ceridian Salarii

Intervalul salarial Ceridian variază de la $52,260 în compensație totală anuală pentru Servicii pentru Clienți la capătul de jos la $279,390 pentru Resurse Umane la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Ceridian . Ultima actualizare: 8/17/2025