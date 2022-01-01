Directorul Companiilor
Ceridian
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Ceridian Salarii

Intervalul salarial Ceridian variază de la $52,260 în compensație totală anuală pentru Servicii pentru Clienți la capătul de jos la $279,390 pentru Resurse Umane la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Ceridian. Ultima actualizare: 8/17/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Inginer de software full-stack

Inginer de software pentru asigurarea calității

Designer de Produs
Median $92K
Servicii pentru Clienți
$52.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Resurse Umane
$279K
Marketing
$137K
Manager de Design de Produs
$106K
Manager de Produs
$67.4K
Manager de Proiect
$82.6K
Recrutor
$68.6K
Manager de Inginerie Software
$111K
Arhitect de Soluții
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Manager de Program Tehnic
$101K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiune
RSU

La Ceridian, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)

Ai o întrebare? Întreabă comunitatea.

Vizitează comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajații din diverse companii, să primești sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitează Acum!

Întrebări Frecvente

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Ceridian ialah Resurse Umane at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $279,390. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Ceridian ialah $92,000.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Ceridian

Companii Asoc

  • Unisys
  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse