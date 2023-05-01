Ceribell Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Ceribell variază de la $111,720 în compensație totală anuală pentru Resurse Umane la capătul de jos la $401,849 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Ceribell. Ultima actualizare: 8/17/2025

$160K

Manager de Științe de Date
$248K
Resurse Umane
$112K
Manager de Produs
$226K

Recrutor
$139K
Inginer de Software
$402K
Rolul cel mai bine plătit raportat la Ceribell este Inginer de Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $401,849. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ceribell este $225,623.

