Director de Companii
Cerence
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager de Program

  • Toate salariile Manager de Program

Cerence Manager de Program Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Program in Taiwan la Cerence variază de la NT$1.67M la NT$2.28M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Cerence. Ultima actualizare: 12/4/2025

Compensația Totală Medie

$58.4K - $70.5K
Taiwan
Interval Comun
Interval Posibil
$54.5K$58.4K$70.5K$74.4K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager de Program contribuțiis la Cerence pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Cerence?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager de Program oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Program la Cerence in Taiwan ajunge la o compensație totală anuală de NT$2,278,250. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cerence pentru rolul de Manager de Program in Taiwan este NT$1,669,407.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Cerence

Companii Similare

  • AECOM
  • Cerner
  • EPAM Systems
  • General Motors
  • Rakuten
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cerence/salaries/program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.