Cerberus Capital Management Salarii

Intervalul salarial Cerberus Capital Management variază de la $78,400 în compensație totală anuală pentru Recrutor la capătul de jos la $342,465 pentru Capitalist de Risc la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Cerberus Capital Management. Ultima actualizare: 8/17/2025

$160K

Contabil
$151K
Specialist în Științe de Date
$164K
Resurse Umane
$111K

Consultant în Management
$250K
Recrutor
$78.4K
Inginer de Software
$265K
Capitalist de Risc
$342K
Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Cerberus Capital Management is Capitalist de Risc at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $342,465. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cerberus Capital Management is $164,175.

