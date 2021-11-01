Directorul Companiilor
Cepheid
Cepheid Salarii

Intervalul salarial Cepheid variază de la $68,340 în compensație totală anuală pentru Servicii pentru Clienți la capătul de jos la $196,015 pentru Manager de Program la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Cepheid. Ultima actualizare: 8/17/2025

$160K

Inginer Mecanic
Median $140K
Inginer de Software
Median $144K
Contabil
$147K

Inginer Biomecanic
$194K
Inginer Chimist
$131K

Inginer de proces

Servicii pentru Clienți
$68.3K
Specialist în Științe de Date
$151K
Analist Financiar
$147K
Inginer de Hardware
$171K
Operațiuni de Marketing
$112K
Manager de Produs
$163K
Manager de Program
$196K
Manager de Proiect
$168K
Operațiuni de Venituri
$181K
Manager de Program Tehnic
$171K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Cepheid este Manager de Program at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $196,015. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cepheid este $150,750.

Alte Resurse