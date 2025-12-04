Director de Companii
Centrica
Centrica Inginer Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Denmark la Centrica totalizează DKK 668K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Centrica. Ultima actualizare: 12/4/2025

Pachetul Median
company icon
Centrica
Software Engineer
Aalborg, NJ, Denmark
Total pe an
$103K
Nivel
L5
Salariu de bază
$103K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
12 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Centrica?
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Centrica in Denmark ajunge la o compensație totală anuală de DKK 1,175,869. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Centrica pentru rolul de Inginer Software in Denmark este DKK 668,071.

