Centrica
Centrica Salarii

Intervalul salarial Centrica variază de la $38,420 în compensație totală anuală pentru Servicii pentru Clienți la capătul de jos la $117,761 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Centrica. Ultima actualizare: 8/17/2025

$160K

Inginer de Software
Median $103K
Asistent Administrativ
$38.7K
Servicii pentru Clienți
$38.4K

Inginer Electrician
$66.8K
Manager de Produs
$118K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Centrica este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $117,761. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Centrica este $66,842.

