Compensația totală medie pentru Tehnolog Informații (IT) la Centric Software variază de la €71.6K la €104K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Centric Software. Ultima actualizare: 12/4/2025

Compensația Totală Medie

$94.9K - $108K
Germany
Interval Comun
Interval Posibil
$82.7K$94.9K$108K$120K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Centric Software?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Tehnolog Informații (IT) la Centric Software ajunge la o compensație totală anuală de €104,314. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Centric Software pentru rolul de Tehnolog Informații (IT) este €71,606.

Alte Resurse

