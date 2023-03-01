Centric Software Salarii

Intervalul salarial Centric Software variază de la $101,570 în compensație totală anuală pentru Tehnolog IT la capătul de jos la $255,000 pentru Arhitect de Soluții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Centric Software . Ultima actualizare: 8/17/2025