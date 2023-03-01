Centric Software Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Centric Software variază de la $101,570 în compensație totală anuală pentru Tehnolog IT la capătul de jos la $255,000 pentru Arhitect de Soluții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Centric Software. Ultima actualizare: 8/17/2025

$160K

Designer de Produs
Median $150K
Inginer de Software
Median $123K
Tehnolog IT
$102K

Manager de Produs
$159K
Vânzări
$174K
Arhitect de Soluții
$255K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Centric Software este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $255,000. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Centric Software este $154,600.

