Director de Companii
Centre for Development of Advanced Computing
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Designer de Produs

  • Toate salariile Designer de Produs

Centre for Development of Advanced Computing Designer de Produs Salarii

Compensația totală medie pentru Designer de Produs in India la Centre for Development of Advanced Computing variază de la ₹694K la ₹951K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Centre for Development of Advanced Computing. Ultima actualizare: 12/4/2025

Compensația Totală Medie

$8.5K - $10.1K
India
Interval Comun
Interval Posibil
$7.9K$8.5K$10.1K$10.8K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Designer de Produs contribuțiis la Centre for Development of Advanced Computing pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Centre for Development of Advanced Computing?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Designer de Produs oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la Centre for Development of Advanced Computing in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹950,704. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Centre for Development of Advanced Computing pentru rolul de Designer de Produs in India este ₹694,427.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Centre for Development of Advanced Computing

Companii Similare

  • Intuit
  • Roblox
  • Stripe
  • Databricks
  • Uber
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/centre-for-development-of-advanced-computing/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.