CentralSquare Technologies Salarii

Intervalul salarial CentralSquare Technologies variază de la $50,388 în compensație totală anuală pentru Redactor Tehnic la capătul de jos la $172,135 pentru Arhitect de Soluții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai CentralSquare Technologies . Ultima actualizare: 8/17/2025