CentralSquare Technologies Salarii

Intervalul salarial CentralSquare Technologies variază de la $50,388 în compensație totală anuală pentru Redactor Tehnic la capătul de jos la $172,135 pentru Arhitect de Soluții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai CentralSquare Technologies. Ultima actualizare: 8/17/2025

$160K

Inginer de Software
Median $90.2K

Inginer de software full-stack

Succes la Clienți
$99.5K
Specialist în Științe de Date
$102K

Operațiuni de Venituri
$111K
Analist de Securitate Cibernetică
$96.5K
Arhitect de Soluții
$172K
Redactor Tehnic
$50.4K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la CentralSquare Technologies este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $172,135. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la CentralSquare Technologies este $99,495.

