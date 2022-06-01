Central California Alliance for Health Salarii

Salariul de la Central California Alliance for Health variază de la $140,700 în compensație totală pe an pentru un Tehnolog Informații (IT) la nivelul inferior până la $179,100 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Central California Alliance for Health . Ultima actualizare: 11/21/2025