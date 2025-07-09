Centific Salarii

Director de Companii
Salariul de la Centific variază de la $50,250 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $287,430 pentru un Manager de Program la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Centific. Ultima actualizare: 9/10/2025

$160K

Inginer Software
Median $70K

Inginer Software Full-Stack

Data Scientist
Median $95K
Servicii Clienți
$68.6K

Resurse Umane
$50.3K
Tehnolog Informațional (IT)
$68.6K
Manager de Program
$287K
Manager Program Tehnic
$80.1K
Întrebări frecvente

A função com maior remuneração relatada na Centific é Manager de Program at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $287,430. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Centific é $70,000.

