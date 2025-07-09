Centific Salarii

Salariul de la Centific variază de la $50,250 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $287,430 pentru un Manager de Program la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Centific . Ultima actualizare: 9/10/2025