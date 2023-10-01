Director de Companii
Centerview Partners
Centerview Partners Salarii

Salariul median al Centerview Partners este $330,000 pentru un Bancher de Investiții . Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Centerview Partners. Ultima actualizare: 11/21/2025

Bancher de Investiții
Median $330K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Centerview Partners este Bancher de Investiții cu o compensație totală anuală de $330,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Centerview Partners este $330,000.

Alte Resurse

