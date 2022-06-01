Director de Companii
Centers for Disease Control and Prevention
Centers for Disease Control and Prevention Salarii

Salariul de la Centers for Disease Control and Prevention variază de la $111,000 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $195,975 pentru un Cercetător UX la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Centers for Disease Control and Prevention. Ultima actualizare: 9/10/2025

$160K

Data Scientist
Median $111K

Informatică Medicală

Economist
Median $140K
Tehnolog Informațional (IT)
$133K

Manager de Proiect
$149K
Cercetător UX
$196K
Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Centers for Disease Control and Prevention is Cercetător UX at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $195,975. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Centers for Disease Control and Prevention is $140,000.

