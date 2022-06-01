Director de Companii
Centerfield
Centerfield Salarii

Salariul de la Centerfield variază de la $58,531 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $248,750 pentru un Marketing la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Centerfield. Ultima actualizare: 9/10/2025

$160K

Data Scientist
$122K
Marketing
$249K
Designer de Produs
$58.5K

Vânzări
$151K
Inginer Software
$101K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Centerfield este Marketing at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $248,750. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Centerfield este $121,605.

