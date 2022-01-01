Centene Salarii

Director de Companii
Salariul de la Centene variază de la $42,785 în compensație totală pe an pentru un Asistent Administrativ la nivelul inferior până la $193,463 pentru un Manager Data Science la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Centene. Ultima actualizare: 9/10/2025

$160K

Inginer Software
L1 $78.4K
L2 $104K
L3 $133K
L4 $129K
L5 $153K

Inginer Machine Learning

Inginer Software Full-Stack

Inginer Fiabilitate Site

Analist de Afaceri
L1 $69.3K
L2 $83.4K
Actuar
Median $110K

Data Scientist
Median $99.1K
Analist de Date
Median $79K
Manager de Proiect
Median $81K
Tehnolog Informațional (IT)
Median $116K
Manager Program Tehnic
Median $130K
Designer de Produs
Median $140K
Manager de Produs
Median $120K
Contabil
$78.4K
Asistent Administrativ
$42.8K
Dezvoltare Afaceri
$97.3K
Manager Data Science
$193K
Analist Financiar
$66.3K
Resurse Umane
$158K
Marketing
$191K
Manager de Program
$147K
Recrutor
$151K
Analist Securitate Cibernetică
$118K
Manager Inginerie Software
Median $180K
Arhitect de Soluții
$145K

Arhitect Date

Cercetător UX
$98K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Centene este Manager Data Science at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $193,463. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Centene este $117,203.

