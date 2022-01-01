Centene Salarii

Salariul de la Centene variază de la $42,785 în compensație totală pe an pentru un Asistent Administrativ la nivelul inferior până la $193,463 pentru un Manager Data Science la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Centene . Ultima actualizare: 9/10/2025