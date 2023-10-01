Cellebrite Salarii

Director de Companii
Salariul de la Cellebrite variază de la $125,143 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $226,125 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Cellebrite. Ultima actualizare: 9/10/2025

$160K

Inginer Software
Median $125K
Data Scientist
$134K
Arhitect de Soluții
$226K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Cellebrite este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $226,125. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cellebrite este $133,926.

