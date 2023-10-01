Cellebrite Salarii

Salariul de la Cellebrite variază de la $125,143 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $226,125 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Cellebrite . Ultima actualizare: 9/10/2025