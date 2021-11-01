Cedar Salarii

Salariul de la Cedar variază de la $121,000 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $235,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Cedar . Ultima actualizare: 9/10/2025