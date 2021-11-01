Director de Companii
Cedar
Cedar Salarii

Salariul de la Cedar variază de la $121,000 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $235,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Cedar. Ultima actualizare: 9/10/2025

$160K

Inginer Software
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Inginer Software Full-Stack

Manager Inginerie Software
Median $235K
Data Scientist
Median $150K

Manager de Produs
Median $121K
Recrutor
Median $145K
Resurse Umane
$149K
Analist Securitate Cibernetică
$158K
Arhitect de Soluții
Median $229K
Cercetător UX
$124K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Cedar este Manager Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $235,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cedar este $150,000.

