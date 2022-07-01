Cedar Gate Technologies Salarii

Salariul de la Cedar Gate Technologies variază de la $2,665 în compensație totală pe an pentru un Manager Program Tehnic la nivelul inferior până la $162,185 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Cedar Gate Technologies . Ultima actualizare: 9/10/2025