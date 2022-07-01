Director de Companii
Cedar Gate Technologies
Cedar Gate Technologies Salarii

Salariul de la Cedar Gate Technologies variază de la $2,665 în compensație totală pe an pentru un Manager Program Tehnic la nivelul inferior până la $162,185 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Cedar Gate Technologies. Ultima actualizare: 9/10/2025

$160K

Data Scientist
$90.5K
Manager de Proiect
$162K
Inginer Software
$5.7K

Manager Program Tehnic
$2.7K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Cedar Gate Technologies este Manager de Proiect at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $162,185. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cedar Gate Technologies este $48,067.

