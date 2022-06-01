Director de Companii
CCMSI
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
Cele Mai Importante Perspective
  • Contribuie cu ceva unic despre CCMSI care ar putea fi util altora (ex. sfaturi pentru interviu, alegerea echipelor, cultură unică, etc).
    • Despre

    CCMSI is a leading third-party administrator for workers'​ compensation and property/casualty self-insurance programs. Since 1978, we've successfully administered and provided claim services to individual and group clients, nationwide.Our approach to claims management includes providing sound technical resources, strategic insight, efficient and accessible computer systems, cost containment practices, and the seamless administration of your losses. Our adjuster turnover rate is less than 3%. This is crucial in establishing continuity between your primary contacts and the adjustment staff.

    http://www.ccmsi.com
    Site Web
    1978
    Anul Înființării
    1,750
    Nr. de Angajați
    $500M-$1B
    Venituri Estimate
    Sediul Central

    Primește Salarii Verificate în Inbox

    Abonează-te la oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

    Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

    Locuri de Muncă Recomandate

      Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru CCMSI

    Companii Similare

    • Google
    • Uber
    • Square
    • Tesla
    • Flipkart
    • Vezi toate companiile ➜

    Alte Resurse