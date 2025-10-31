Director de Companii
CBTS Technology Solutions India
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

CBTS Technology Solutions India Inginer Software Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Software in India la CBTS Technology Solutions India variază de la ₹340K la ₹463K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la CBTS Technology Solutions India. Ultima actualizare: 10/31/2025

Compensația Totală Medie

₹364K - ₹439K
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹340K₹364K₹439K₹463K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 2 încă Inginer Software contribuțiis la CBTS Technology Solutions India pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la CBTS Technology Solutions India?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la CBTS Technology Solutions India in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹463,458. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la CBTS Technology Solutions India pentru rolul de Inginer Software in India este ₹339,603.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru CBTS Technology Solutions India

Companii Similare

  • Microsoft
  • Intuit
  • Dropbox
  • Apple
  • Tesla
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse