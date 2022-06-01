Castleton Commodities International Salarii

Salariul de la Castleton Commodities International variază de la $55,275 în compensație totală pe an pentru un Asistent Administrativ la nivelul inferior până la $177,131 pentru un Analist Financiar la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Castleton Commodities International . Ultima actualizare: 10/13/2025