Cascade Windows Recrutor Salarii

Compensația totală medie pentru Recrutor in United Kingdom la Cascade Windows variază de la £193K la £280K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Cascade Windows. Ultima actualizare: 10/30/2025

Compensația Totală Medie

£219K - £254K
United Kingdom
Interval Comun
Interval Posibil
£193K£219K£254K£280K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Cascade Windows?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Recrutor la Cascade Windows in United Kingdom ajunge la o compensație totală anuală de £279,656. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cascade Windows pentru rolul de Recrutor in United Kingdom este £192,704.

