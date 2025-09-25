Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Singapore la Carousell totalizează SGD 112K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Carousell. Ultima actualizare: 9/25/2025

Senior Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Total pe an
SGD 112K
Nivel
L4
Salariu de bază
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
6 Ani
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Carousell in Singapore ajunge la o compensație totală anuală de SGD 198,312. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Carousell pentru rolul de Inginer Software in Singapore este SGD 119,973.

