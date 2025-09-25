Carousell Designer de Produs Salarii

Compensația totală medie pentru Designer de Produs in Taiwan la Carousell variază de la NT$860K la NT$1.18M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Carousell. Ultima actualizare: 9/25/2025

Compensația Totală Medie NT$932K - NT$1.11M Taiwan Interval Comun Interval Posibil NT$860K NT$932K NT$1.11M NT$1.18M Interval Comun Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Designer de Produs contribuțiis la Carousell pentru a debloca! Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră! 💰 Vezi Tot Salarii 💪 Contribuie Salariul Tău

