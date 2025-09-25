Director de Companii
Carousell Designer de Produs Salarii

Compensația totală medie pentru Designer de Produs in Taiwan la Carousell variază de la NT$860K la NT$1.18M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Carousell. Ultima actualizare: 9/25/2025

Compensația Totală Medie

NT$932K - NT$1.11M
Taiwan
Interval Comun
Interval Posibil
NT$860KNT$932KNT$1.11MNT$1.18M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Designer de Produs contribuțiis la Carousell pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

Care sunt nivelurile de carieră la Carousell?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la Carousell in Taiwan ajunge la o compensație totală anuală de NT$1,177,285. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Carousell pentru rolul de Designer de Produs in Taiwan este NT$859,930.

