Director de Companii
Carousell
Carousell Data Scientist Salarii

Compensația totală medie pentru Data Scientist in Singapore la Carousell variază de la SGD 119K la SGD 174K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Carousell. Ultima actualizare: 9/25/2025

Compensația Totală Medie

SGD 137K - SGD 156K
Singapore
Interval Comun
Interval Posibil
SGD 119KSGD 137KSGD 156KSGD 174K
Interval Comun
Interval Posibil

SGD 210K

Care sunt nivelurile de carieră la Carousell?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Data Scientist la Carousell in Singapore ajunge la o compensație totală anuală de SGD 173,658. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Carousell pentru rolul de Data Scientist in Singapore este SGD 119,206.

