Director de Companii
CarGurus
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Operațiuni Marketing

  • Toate salariile Operațiuni Marketing

CarGurus Operațiuni Marketing Salarii

Compensația totală medie pentru Operațiuni Marketing in United States la CarGurus variază de la $189K la $269K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la CarGurus. Ultima actualizare: 9/25/2025

Compensația Totală Medie

$216K - $253K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$189K$216K$253K$269K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Operațiuni Marketing contribuțiis la CarGurus pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La CarGurus, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Operațiuni Marketing oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Operațiuni Marketing na CarGurus in United States situa-se numa remuneração total anual de $269,100. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CarGurus para a função de Operațiuni Marketing in United States é $188,600.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru CarGurus

Companii Similare

  • Zillow
  • eBay
  • SoFi
  • Etsy
  • Pandora
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse