Director de Companii
CarGurus
CarGurus Analist de Date Salarii

Compensația totală medie pentru Analist de Date in United States la CarGurus variază de la $123K la $179K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la CarGurus. Ultima actualizare: 9/25/2025

Compensația Totală Medie

$140K - $162K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$123K$140K$162K$179K
Interval Comun
Interval Posibil

$160K

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La CarGurus, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Date la CarGurus in United States ajunge la o compensație totală anuală de $178,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la CarGurus pentru rolul de Analist de Date in United States este $123,000.

