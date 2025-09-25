Director de Companii
Caresoft Global
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Hardware

  • Toate salariile Inginer Hardware

Caresoft Global Inginer Hardware Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Hardware in India la Caresoft Global variază de la ₹455K la ₹621K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Caresoft Global. Ultima actualizare: 9/25/2025

Compensația Totală Medie

₹487K - ₹589K
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹455K₹487K₹589K₹621K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Inginer Hardware contribuțiis la Caresoft Global pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

₹13.98M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de ₹2.62M+ (uneori ₹26.22M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Caresoft Global?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Hardware oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Hardware la Caresoft Global in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹620,662. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Caresoft Global pentru rolul de Inginer Hardware in India este ₹454,796.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Caresoft Global

Companii Similare

  • SoFi
  • Stripe
  • Square
  • Spotify
  • Microsoft
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse