Directorul Companiilor
Caption Health
Caption Health Salarii

Intervalul salarial Caption Health variază de la $129,848 în compensație totală anuală pentru Analist de Afaceri la capătul de jos la $186,563 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Caption Health. Ultima actualizare: 8/13/2025

$160K

Analist de Afaceri
$130K
Manager de Produs
$187K
Inginer de Software
$164K

Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Caption Health este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $186,563. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Caption Health este $164,175.

Alte Resurse