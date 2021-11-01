Caption Health Salarii

Intervalul salarial Caption Health variază de la $129,848 în compensație totală anuală pentru Analist de Afaceri la capătul de jos la $186,563 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Caption Health . Ultima actualizare: 8/13/2025