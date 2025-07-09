Captain Fresh Salarii

Salariul de la Captain Fresh variază de la $11,749 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $84,965 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Captain Fresh . Ultima actualizare: 9/7/2025