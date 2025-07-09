Captain Fresh Salarii

Director de Companii
Salariul de la Captain Fresh variază de la $11,749 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $84,965 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Captain Fresh. Ultima actualizare: 9/7/2025

Vânzări
$25.3K
Inginer Software
$11.7K
Manager Inginerie Software
$85K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Captain Fresh este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $84,965. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Captain Fresh este $25,277.

