Compensația totală medie pentru Manager de Produs in United Kingdom la Capital.com variază de la £81.3K la £111K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Capital.com. Ultima actualizare: 9/22/2025

Compensația Totală Medie

£87K - £105K
United Kingdom
Interval Comun
Interval Posibil
£81.3K£87K£105K£111K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager de Produs contribuțiis la Capital.com pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

£121K

Care sunt nivelurile de carieră la Capital.com?

Întrebări frecvente

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Manager de Produs en Capital.com in United Kingdom está en una compensación total anual de £110,938.
La compensación total anual mediana reportada en Capital.com para el puesto de Manager de Produs in United Kingdom es £81,291.

