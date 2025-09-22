Director de Companii
Capital.com Manager Data Science Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Data Science in Poland la Capital.com variază de la PLN 146K la PLN 212K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Capital.com. Ultima actualizare: 9/22/2025

Compensația Totală Medie

PLN 167K - PLN 191K
Poland
Interval Comun
Interval Posibil
PLN 146KPLN 167KPLN 191KPLN 212K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Capital.com?

Întrebări frecvente

