Compensația pentru Manager Inginerie Software in United States la Capital One variază de la $221K pe year pentru Manager la $628K pe year pentru VP. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $325K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Capital One. Ultima actualizare: 10/31/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Manager
$221K
$203K
$2.7K
$15.3K
Senior Manager
$320K
$261K
$33.5K
$26.2K
Director
$350K
$271K
$46K
$32.9K
Senior Director
$470K
$322K
$88.3K
$60.2K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
La Capital One, Options sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)
33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)
33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)