Director de Companii
Capital One
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

Capital One Inginer Software Salarii

Compensația pentru Inginer Software in United States la Capital One variază de la $139K pe year pentru Associate Software Eng la $476K pe year pentru Senior Distinguished Eng. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $151K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Capital One. Ultima actualizare: 10/31/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Software Eng
(Nivel de intrare)
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
Senior Associate
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
Principal Associate
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
Vizualizează 4 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
Options

La Capital One, Options sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Inginer iOS

Inginer Software Mobile

Inginer Software Frontend

Inginer Machine Learning

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Networking

Inginer Software Quality Assurance (QA)

Inginer Date

Inginer Software Producție

Inginer Software Securitate

Cercetător Științific

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Capital One in United States ajunge la o compensație totală anuală de $476,250. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Capital One pentru rolul de Inginer Software in United States este $151,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Capital One

Companii Similare

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse