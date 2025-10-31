Compensația pentru Inginer Software in United States la Capital One variază de la $139K pe year pentru Associate Software Eng la $476K pe year pentru Senior Distinguished Eng. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $151K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Capital One. Ultima actualizare: 10/31/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Software Eng
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
La Capital One, Options sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)
33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)
33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)
