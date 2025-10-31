Compensația pentru Designer de Produs in United States la Capital One variază de la $109K pe year pentru Associate Product Designer la $144K pe year pentru Principal Associate. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $129K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Capital One. Ultima actualizare: 10/31/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Product Designer
$109K
$106K
$0
$3.2K
Product Designer
$115K
$109K
$154
$5.4K
Senior Product Designer
$144K
$136K
$1.4K
$7.1K
Master Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
Nu au fost găsite salarii
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
La Capital One, Options sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)
33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)
33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)
