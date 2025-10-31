Director de Companii
Capital One
Pachetul median de compensație pentru Tehnolog Informații (IT) la Capital One totalizează $158K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Capital One. Ultima actualizare: 10/31/2025

Pachetul Median
Capital One
Information Technologist (IT)
Total pe an
$158K
Nivel
Salariu de bază
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$7.5K
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
5-10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Capital One?
Ultimele trimiteri de salarii
Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
Options

La Capital One, Options sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Tehnolog Informații (IT) la Capital One ajunge la o compensație totală anuală de $204,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Capital One pentru rolul de Tehnolog Informații (IT) este $162,000.

Alte Resurse