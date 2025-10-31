Director de Companii
Compensația totală medie pentru Designer Grafic in United States la Capital One variază de la $89.6K la $127K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Capital One. Ultima actualizare: 10/31/2025

Compensația Totală Medie

$102K - $116K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$89.6K$102K$116K$127K
Interval Comun
Interval Posibil

Don't get lowballed

Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
Options

La Capital One, Options sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer Grafic la Capital One in United States ajunge la o compensație totală anuală de $127,440. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Capital One pentru rolul de Designer Grafic in United States este $89,640.

